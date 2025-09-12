Hombre del Condado de Jefferson condenado por conspiración para cobrar cheques robados

12 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un jurado federal ha declarado culpable a un hombre del condado de Jefferson por su papel en una conspiración para obtener y depositar cheques robados, anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

El jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Deizman Deandre Ellis, de 24 años y residente de McCalla, Alabama, después de tres días de testimonios ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Madeline H. Haikala. Ellis fue condenado por los cinco cargos que enfrentaba, que incluyen conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario, robo de identidad agravado, posesión de correo robado y uso fraudulento de dispositivos de acceso no autorizados.

Según la evidencia presentada en el juicio, Ellis fue uno de los principales participantes en un esquema a gran escala de cobro de cheques robados entre agosto de 2023 y febrero de 2024. Durante el esquema, se robaron cheques de negocios y personales de buzones postales azules en el área de Tuscaloosa, Alabama, utilizando llaves postales robadas que se usaban para abrir los buzones. Luego, Ellis y otros conspiradores depositaron los cheques robados en las cuentas bancarias de los co-conspiradores y retiraron efectivo de esas cuentas.

En marzo, el co-conspirador Eric Bernard Carter, Jr., de 27 años y residente de Birmingham, Alabama, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario.

El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. investigó el caso, con la asistencia del Departamento de Policía de Northport, el Departamento de Policía de Rainbow City y el Departamento de Policía de Tuscaloosa. Los fiscales federales adjuntos Brett A. Janich y William R. McComb están a cargo del caso.