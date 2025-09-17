Hombre del condado de Jefferson es acusado de posesión ilegal de una ametralladora

Hombre del condado de Jefferson es acusado de posesión ilegal de una...

17 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Jefferson ha sido acusado de posesión ilegal de una ametralladora, según anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

Una acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. imputa a De’Corlion Keshaun Robinson, de 24 años y residente en Bessemer, Alabama, un cargo por posesión de una ametralladora. El 13 de agosto de 2025, Robinson poseía ilegalmente una pistola Glock de 9 mm equipada con un dispositivo de conversión para ametralladora.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Departamento de Policía de Birmingham investigaron el caso. El fiscal federal adjunto Daniel S. McBrayer está a cargo de la acusación.

Una acusación solo contiene los cargos. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.