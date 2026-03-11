11 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Jefferson ha sido sentenciado por posesión ilegal de un arma de fuego, anunció la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

La jueza del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Anna M. Manasco, sentenció a Jerrell Demichael Dunson, de 47 años y residente de Birmingham, a 30 meses de prisión. En octubre, Dunson se declaró culpable de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

Según el acuerdo de culpabilidad, el 10 de octubre de 2022, un oficial del Departamento de Policía de Birmingham fue enviado a un complejo de apartamentos en Birmingham por una llamada de invasión de propiedad privada en un apartamento vacío. Cuando el oficial llegó, encontró a Dunson en el apartamento desocupado. El oficial le pidió a Dunson su información de identificación para poder redactar un informe del incidente. Dunson ya se había retirado de la escena cuando el oficial descubrió que tenía 14 órdenes de arresto pendientes por delitos menores. Poco tiempo después, el oficial arrestó a Dunson en el estacionamiento de Legion Field. Al momento de su arresto, Dunson estaba en posesión de una pistola Smith & Wesson calibre .40.

Dunson tiene prohibido poseer un arma de fuego debido a condenas previas por delitos graves de robo y asalto.

Este caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de crímenes violentos.

La ATF investigó el caso junto con el Departamento de Policía de Birmingham. La fiscal federal adjunta Kristy M. Peoples estuvo a cargo del procesamiento del caso.