Hombre del condado de Shelby acusado de varios cargos, incluida posesión de arma biológica

Hombre del condado de Shelby acusado de varios cargos, incluida posesión de...

17 de octubre de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Un gran jurado del condado de Shelby acusó formalmente a un hombre de múltiples cargos desde junio de 2025.

Jerry Lee Clarke fue acusado después que los agentes encontraron lo que llamaron explosivos y múltiples dispositivos sospechosos en una casa en South Shades Crest Road.

Los investigadores dicen que los dispositivos fueron localizados el 18 de junio durante una orden judicial de recogida y registro de salud mental en la casa. Se llamó al ejército para retirar los dispositivos y todo lo que se encontró se retiró de forma segura.

Los documentos judiciales muestran que Clarke está acusado de poseer, transportar ó intentar conseguir un dispositivo destructivo, explosivo ó arma biológica, con la intención de dañar a personas ó destruir edificios públicos.

También se le acusa de fabricar dicho dispositivo sin la debida autorización ó permiso.

Clarke también enfrenta cargos por apuntar intencionalmente un láser azul brillante a los ojos de dos agentes de policía de Helena.

Cuando los oficiales pasaron por la casa de Clarke, él “activó una sirena audible que hizo que el oficial redujera la velocidad y mirara desde la carretera. Clarke dijo a los investigadores durante una entrevista que “tenía la intención de que esta acción advirtiera a los oficiales que se mantuvieran alejados”.

La fianza de Clarke se ha fijado en 200.000,00 dólares.