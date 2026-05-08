Hombre del condado de Shelby arrestado por fraude en reparaciones de vivienda

8 de mayo de 2026 – BILLINGSLEY, Alabama – Agencias.

Un hombre de Billingsley fue arrestado el jueves 7 de mayo en relación con un cargo de fraude en reparaciones de vivienda derivado de un contrato de construcción de cimientos de 2023.

Los agentes arrestaron a Earnest Brown Jr., de 62 años. Ahora enfrenta un cargo de fraude en reparaciones de vivienda.

Según documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Distrito del Condado de Shelby, Brown firmó un contrato entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 para construir los cimientos de una vivienda.

La denuncia alega que Brown no contaba con licencia de contratista ni licencia comercial al momento de firmar el contrato.

La denuncia indica que Brown se presentó como contratista y empresario con licencia al momento de la firma.

Los registros de la cárcel del condado de Shelby lo identifican como trabajador por cuenta propia. Los registros también muestran que salió bajo fianza el viernes 8 de mayo.