Hombre del norte de Alabama arrestado por tráfico de drogas en el condado de Cullman

Hombre del norte de Alabama arrestado por tráfico de drogas en el...

13 de febrero de 2026 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un hombre de Arab se encuentra tras las rejas enfrentando cargos de tráfico de drogas tras una operación realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Cullman.

De acuerdo con las autoridades, los agentes de la Unidad de Aplicación de la Ley contra Narcóticos de Cullman (CNET, por sus siglas en inglés) ejecutaron una orden de registro en una residencia ubicada en la zona de Arab, dentro de los límites del condado de Cullman. Durante la diligencia, los investigadores afirmaron haber descubierto una cantidad significativa de narcóticos ilegales.

El sujeto, identificado como William Joshua Taylor, de 42 años, fue arrestado en el lugar.

Taylor ha sido acusado de:

Tráfico de fentanilo.

Tráfico de metanfetamina.

Posesión ilegal de parafernalia de drogas.

“Nuestro equipo de narcóticos continúa trabajando incansablemente para sacar estas sustancias peligrosas de nuestras calles”, declaró el sheriff del condado de Cullman, Matt Gentry. “El fentanilo es un veneno que está destruyendo vidas, y seguiremos persiguiendo agresivamente a aquellos que eligen distribuirlo en nuestra comunidad”.

Taylor fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Cullman, donde permanece bajo fianza. El caso continúa bajo investigación y no se descartan cargos adicionales.