Hombre del oeste de Alabama se declara culpable de matar a su tío

Hombre del oeste de Alabama se declara culpable de matar a su...

7 de agosto de 2025 – PICKENS COUNTY, Alabama – Agencias.

Un hombre de Aliceville ha sido sentenciado a prisión tras declararse culpable de matar a su tío en 2023.

El 24 de febrero de 2023, la Oficina del Sheriff del condado de Pickens respondió a una llamada de disparos en la carretera del condado 87 en la madrugada.

Cuando llegaron, encontraron a Willie Lindsey Jr., de 63 años, con heridas en la cabeza y que había sido fatalmente baleado.

Después de investigar, los oficiales dijeron que los investigadores determinaron que los dos habían tenido una discusión después de pasar tiempo con amigos en un bar en el condado de Sumter en las horas previas al homicidio.

Las autoridades dicen que Erick Dewayne Lindsey, de 39 años, inicialmente dijo que su tío lo había amenazado y disparado a su camioneta, pero los oficiales dicen que se reveló que Erick fue el agresor, siguió a su tío a casa, le disparó varias veces y luego lo golpeó repetidamente en la cabeza con una escopeta.

Según los oficiales del condado de Pickens, Erick se declaró culpable el miércoles 6 de agosto de matar a su tío, Willie Lindsey Jr., de 63 años.

Erick Lindsey cumplirá 30 años de prisión, según los oficiales.