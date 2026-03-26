Hombre enfrenta cargos de violación y sodomía tras investigación de abuso infantil en Gadsden

26 de marzo de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Un hombre fue arrestado por la policía de Gadsden tras una investigación en curso por abuso infantil.

El Departamento de Policía de Gadsden informó que la investigación se inició tras una denuncia de presunto abuso.

El caso se desarrolló y se obtuvo información adicional que, según la policía, muestra que hay varias víctimas involucradas.

El sospechoso en la investigación de abuso infantil es Andrés Matías, de 60 años.

Matías fue arrestado el miércoles 25 de marzo y enfrenta dos cargos de violación en primer grado y un cargo de sodomía en primer grado. Fue detenido sin incidentes y se encuentra recluido en la cárcel del condado de Etowah sin derecho a fianza.

Dado que el caso involucra a varias víctimas, las autoridades indicaron que no se divulgarán más detalles para proteger a las víctimas y la integridad del caso.