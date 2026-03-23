Hombre enfrenta decenas de cargos por pornografía infantil en el condado de Etowah

Hombre enfrenta decenas de cargos por pornografía infantil en el condado de...

23 de marzo de 2026 – CONDADO DE ETOWAH, Alabama – Agencias.

Un hombre enfrenta decenas de cargos relacionados con la posesión de pornografía infantil.

Documentos judiciales muestran que Ryan Felton Yates, de 43 años, enfrenta dichos cargos en el condado de Etowah.

Según el capitán Josh Morgan de la Oficina del Sheriff del condado de Etowah, Yates fue arrestado en febrero por 37 cargos de posesión de material obsceno que representa a menores de 17 años.

Morgan indicó que, mientras Yates estaba bajo custodia, las autoridades le imputaron 17 cargos adicionales.

Los registros penitenciarios muestran que Yates ingresó en la cárcel del condado de Etowah el 11 de febrero. Al 23 de marzo, aún figura como recluso y su fianza se fijó en $1.08 millones.