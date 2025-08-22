Hombre es arrestado y acusado de intento de asesinato después de disparar contra un negocio

Hombre es arrestado y acusado de intento de asesinato después de disparar...

22 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una persona ha sido arrestada en una investigación de intento de asesinato en Birmingham.

Según la policía, los oficiales fueron llamados a un Family Dollar en el bloque 7300 de 1st Avenue North, por reportes de que se había disparado contra el negocio el miércoles, 6 de agosto.

Cuando la policía llegó, se les informó que un hombre se había enfurecido dentro de la tienda y había disparado un arma de fuego antes de irse.

Después de revisar las imágenes de video, Christopher Ceasar, de 46 años, fue identificado como el sospechoso.

Después de revisar la información, la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson emitió órdenes de arresto contra Ceasar por intento de asesinato y por disparar contra un negocio ocupado.

La policía dice que Ceasar fue puesto bajo custodia en el bloque 8100 de 2nd Avenue North y fue ingresado en la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de $75,000.