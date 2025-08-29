Hombre indonesio arrestado en el condado de Limestone por cargos de solicitud a menores

Hombre indonesio arrestado en el condado de Limestone por cargos de solicitud...

29 de agosto de 2025 – CONDADO DE LIMESTONE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Bali, Indonesia, fue arrestado el jueves en el condado de Limestone, por presuntamente intentar tener relaciones sexuales con un menor.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Limestone, las autoridades iniciaron una investigación, después de que el hombre contactara a un menor de edad señuelo operado por los investigadores.

El sospechoso fue identificado posteriormente como I Made Gitayana, de 31 años. Posteriormente se determinó que Gitayana solicitó actos sexuales a quien creía que era un menor de edad.

Las autoridades indicaron que Gitayana se identificó como ciudadano de Indonesia, residente ilegal en Estados Unidos.

Tras llegar las autoridades al lugar donde Gitayana creía encontrarse con el menor, fue detenido.

Las autoridades afirman que, tras interrogarlo, Gitayana declaró que había trabajado anteriormente como empleado de un crucero y que había entrado ilegalmente a Estados Unidos en julio de 2025 tras desembarcar en Miami, Florida. Posteriormente, viajó a Alabama.

Gitayana fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Limestone y fichado por solicitación electrónica de menores.

Las autoridades afirman que podrían presentarse cargos adicionales.

“Todos los niños merecen estar seguros”, declaró el sheriff Joshua McLaughlin. “Quienes intenten explotarlos y abusar de ellos, no encontrarán refugio aquí. Felicito a mi equipo, a la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, a la Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun y al Departamento de Seguridad Nacional, por su incansable labor para realizar este arresto. Prometo a nuestra comunidad que nunca cesaremos en la persecución de quienes amenacen la seguridad de nuestros niños”.