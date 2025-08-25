Hombre muere en accidente de motocicleta en el bulevar Richard Arrington Jr.

25 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.
La Policía de Birmingham investiga un accidente de motocicleta en el que falleció un hombre de 34 años.
La Oficina Forense del Condado de Jefferson identificó a la víctima como Johnathan Shanai Robinson, residente de Birmingham.
El accidente ocurrió a las 22:58 del 23 de agosto en el bulevar Richard Arrington Jr. Norte y la calle 44 Norte.
Las autoridades informaron que la motocicleta de Robinson chocó contra un vehículo.
La Policía de Birmingham investiga el accidente.