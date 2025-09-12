Hombre muere tras apuntar con pistola a la policía en Homewood, según investigadores

12 de septiembre de 2025 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Se está investigando un tiroteo mortal en Homewood en el que un agente estuvo implicado. El incidente ocurrió un viernes por la mañana cuando agentes de policía vieron a un hombre en bicicleta que obstruía el tráfico. El hombre estaba zigzagueando por los cuatro carriles, causando graves interrupciones en la circulación en la autopista Green Springs.

Los agentes se pusieron en contacto con el hombre, que se encontraba en medio de la carretera, y le pidieron su identificación. Sin embargo, el hombre se negó a darla, alegando que no quería identificarse debido a las múltiples órdenes de arresto pendientes en su contra y a que había estado en prisión por robo.

Después de que los agentes continuaron hablando con el hombre, este finalmente se identificó. La policía confirmó que tenía cuatro órdenes de arresto pendientes por delitos menores y que era un delincuente convicto con antecedentes de robo en primer grado.

Los agentes intentaron detener al hombre para confirmar sus órdenes de arresto y le preguntaron si tenía armas, por su propia seguridad. En ese momento, el hombre se mostró poco cooperativo, se alejó de los agentes y se metió en los carriles de tráfico.

A pesar de las repetidas órdenes de los agentes para que saliera del tráfico, el hombre se negó y se metió la mano bajo la camisa. Ante las advertencias de los agentes para que se detuviera, el hombre sacó una pistola semiautomática, la amartilló y apuntó a los agentes, quienes en respuesta abrieron fuego, hiriendo al hombre.

El hombre cayó al suelo y los agentes lo inmovilizaron, le quitaron la pistola y los tres cargadores que llevaba. Los agentes le prestaron primeros auxilios inmediatamente. Luego los paramédicos de bomberos de Homewood lo llevaron a urgencias del Hospital UAB, donde murió. El suceso ha conmocionado a los vecinos, y la Oficina del Fiscal General de Alabama está investigando el caso y ha tomado posesión de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.