Hombre muere y varios resultan heridos tras ser atropellados por dos vehículos distintos

25 de agosto de 2025 – TRUSSVILLE, Alabama – Agencias.

Dos personas fueron atropelladas por vehículos y una falleció en Trussville durante el fin de semana.

Según la Policía de Trussville, una persona que intentaba cruzar la calle Main a las 9:40 p. m. del viernes 22 de agosto fue atropellada por un vehículo en el bloque 200.

La policía informa que la persona sufrió lesiones graves tras el atropello y fue trasladada a un hospital local por el Departamento de Bomberos y Rescate de Trussville. El conductor del vehículo permaneció en el lugar del incidente.

La Oficina del Forense del Condado de Jefferson informa que Marvin Brian Hayden, de 50 años y residente de Trussville, falleció el sábado 23 de agosto tras ser atropellado por una motocicleta a las 9:05 p. m. en el bloque 7200 de Gadsden Highway. Las autoridades indican que Hayden fue atropellado al salir de su vehículo.

La policía informa que dos personas que viajaban en motocicleta sufrieron lesiones graves y fueron trasladadas a un hospital local.

La policía afirma que ambos accidentes aún están bajo investigación.