Hombre muerto, mujer herida en tiroteo en Pinson Valley Parkway

22 de agosto de 2025 – JEFFERSON COUNTY, Alabama – Agencias.

El Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson está investigando un tiroteo mortal.

Los agentes fueron llamados al bloque 4000 de Pinson Valley Parkway alrededor de las 12:19 a.m. del viernes por la mañana, 22 de agosto de 2025, para investigar un reporte de una persona baleada.

Cuando llegaron, encontraron a un hombre que sufría una herida de bala.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Center Point respondió a la escena y declaró al hombre muerto. La policía aún no ha identificado a la víctima.

También se encontró a una mujer de 34 años, que tampoco ha sido identificada por la policía, con una herida de bala. El Departamento de Bomberos y Rescate de Center Point llevó a la mujer a un hospital del área para recibir tratamiento por lo que dijeron que eran heridas que no ponían en peligro su vida.

La investigación continúa. Si tiene alguna información que pueda ayudar a los agentes con el caso, se le pide que llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 205-325-1450 ó a Crime Stoppers al 205-254-7777.