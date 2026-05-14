Hombre sentenciado a 30 años por posesión de pornografía infantil

14 de mayo de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido condenado a 30 años de prisión tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil, según la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Shelby.

El fiscal del distrito del condado de Shelby, Matt Casey, informó que el lunes 11 de mayo, David Stephen West, de 57 años, fue condenado por tres cargos de posesión de pornografía infantil.

Los cargos se derivaron de una investigación de 2022 tras varios reportes cibernéticos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados sobre cuentas de redes sociales conectadas a la dirección de correo electrónico de West.

Según la oficina del fiscal, la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby obtuvo varias órdenes de registro y recopiló registros relacionados con las cuentas de West. Al revisar las cuentas, se descubrió que contenían imágenes de niños prepúberes.

Se obtuvieron órdenes de arresto, así como una orden de registro para la casa de West y cualquier dispositivo capaz de acceder a Internet o almacenar imágenes. Las fuerzas del orden confiscaron múltiples dispositivos, en algunos de los cuales encontraron posteriormente imágenes de pornografía infantil.

“Este tipo de casos no son delitos sin víctimas. La creación, difusión y uso de pornografía infantil vuelve a victimizar a niños reales que han sido dañados y abusados, incluso cuando sus identidades no son conocidas. Aquellos que hagan uso de tales imágenes para satisfacer sus propios deseos enfermos serán procesados”, dijo Casey.