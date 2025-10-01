Inicio Alabama Hombre sentenciado a 90 años de prisión por asesinato en el condado...

Hombre sentenciado a 90 años de prisión por asesinato en el condado de Cullman

1 de octubre de 2025 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un hombre fue sentenciado a prisión el miércoles, en relación con un tiroteo fatal ocurrido en 2023.

John Wesley Drozda fue sentenciado a 90 años de prisión por el asesinato de Thomas Brannon.

Drozda fue declarado culpable en agosto tras un juicio de cuatro días.

“Aunque la familia y los amigos de Tommy Brannon nunca podrán reemplazarlo, espero que la justicia que se haga con este asesino traiga algo de paz”, declaró el fiscal de distrito del condado de Cullman, Champ Crocker.

