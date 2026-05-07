Homenajean a enfermera de Madison por salvar a corredor de media maratón

7 de mayo de 2026 – NEW HOPE, Alabama – Agencias.

Las Escuelas del Condado de Madison están rindiendo homenaje a una heroína local.

El jueves por la mañana, la Escuela Primaria New Hope reconoció a la enfermera escolar Heather Alford por su rápida reacción durante una reciente media maratón en la que ayudó a salvar una vida.

El distrito escolar informó que, mientras Alford se encontraba en la Media Maratón Oak Barrel en Tennessee, entró en acción al notar que uno de los corredores no respondía. Ella ayudó a administrar RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que llegaron los servicios de emergencia.

La escuela le da el crédito de haber ayudado a salvar al corredor, quien es un mayor general retirado.

En su ceremonia de “heroína local” el jueves, Alford habló sobre por qué es importante el entrenamiento en RCP.

“Es superimportante que todo el mundo aprenda al menos la RCP que solo utiliza las manos y ser capaz de brindarla a cualquier persona en cualquier lugar donde te encuentres, porque solo estábamos nosotros y nuestros pantalones cortos. No teníamos nada del equipo que tendrías en un hospital. Así que, simplemente es conocer lo básico de la RCP”, expresó.

La ceremonia incluyó una presentación especial y una donación a la clínica de la escuela en honor a Alford.