Homewood aprueba fondos para desalojados por clausura

El Concejo Municipal autorizó 25 000 dólares para costear la reubicación de familias del complejo Park at Buckingham.

Las autoridades locales declararon los edificios inhabitables e inseguros por infracciones graves al código de incendios.

La medida impacta a casi 400 personas en proceso de mudanza, incluidos 125 alumnos de las escuelas locales.

Asistencia económica para inquilinos de Park at Buckingham

El Concejo Municipal de Homewood aprobó una partida de 25 000 dólares destinada a solventar gastos de mudanza y depósitos de alquiler para las familias afectadas por la clausura del complejo habitacional.

La distribución del apoyo financiero se gestionará en alianza con la organización HICA durante una feria de recursos comunitarios programada para el martes 18 de agosto.

Protección escolar y respaldo comunitario en Alabama

Pese al desalojo de casi 400 residentes, el distrito Homewood City Schools garantizó que 125 estudiantes continuarán matriculados en sus colegios asignados en Alabama durante el presente ciclo lectivo.

Concejales locales y organizaciones civiles mantienen abiertas campañas de donaciones e integración con proveedores de servicios asistenciales para asegurar una transición rápida a viviendas seguras.