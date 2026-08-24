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Homewood Public Library lanza iniciativas por tarjeta de biblioteca

Por
Felipe Santos
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Familia con un bebé sostiene un cartel de las bibliotecas del condado de Jefferson en Alabama.
Familia celebra tarjeta de biblioteca. (Foto: Archivo).
  • La Homewood Public Library celebra el Mes Nacional de la Tarjeta de la Biblioteca durante todo septiembre de 2026.
  • La campaña incluye sorteos de tarjetas de regalo y el programa solidario Alimentos por Multas para exonerar moras.
  • Los productos donados beneficiarán de forma directa al Community Food Bank of Central Alabama.

Beneficios e incentivos por tramitar la tarjeta bibliotecaria

La Homewood Public Library invita a la comunidad a participar en el Mes de Inscripción para la Tarjeta de la Biblioteca del 1 al 30 de septiembre de 2026.

Quienes tramiten o renueven su credencial participarán en el sorteo de una tarjeta Instagift de $50 y accederán gratis a libros, telescopios, herramientas e instrumentos.

Exoneración de sanciones y apoyo solidario a la comunidad

A través del programa Alimentos por Multas, los usuarios pueden reducir sus recargos a razón de $1 por cada alimento no perecedero entregado, hasta $10.

Las donaciones recolectadas en las instalaciones de Oxmoor Road se destinarán al Community Food Bank de Alabama para apoyar a familias con vulnerabilidad económica.

¿Cómo funciona el programa Alimentos por Multas en Homewood?

Se descuenta $1 de multa por cada alimento no perecedero en buen estado entregado durante septiembre de 2026, con un límite máximo de $10 por usuario.

¿Qué beneficios adicionales ofrece la tarjeta de la biblioteca?

Permite acceder a libros impresos, recursos digitales, transmisión de multimedia y préstamo de objetos como telescopios, limpiadoras de alta presión e instrumentos musicales.

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