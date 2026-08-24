Homewood Public Library lanza iniciativas por tarjeta de biblioteca

La Homewood Public Library celebra el Mes Nacional de la Tarjeta de la Biblioteca durante todo septiembre de 2026.

La campaña incluye sorteos de tarjetas de regalo y el programa solidario Alimentos por Multas para exonerar moras.

Los productos donados beneficiarán de forma directa al Community Food Bank of Central Alabama.

Beneficios e incentivos por tramitar la tarjeta bibliotecaria

La Homewood Public Library invita a la comunidad a participar en el Mes de Inscripción para la Tarjeta de la Biblioteca del 1 al 30 de septiembre de 2026.

Quienes tramiten o renueven su credencial participarán en el sorteo de una tarjeta Instagift de $50 y accederán gratis a libros, telescopios, herramientas e instrumentos.

Exoneración de sanciones y apoyo solidario a la comunidad

A través del programa Alimentos por Multas, los usuarios pueden reducir sus recargos a razón de $1 por cada alimento no perecedero entregado, hasta $10.

Las donaciones recolectadas en las instalaciones de Oxmoor Road se destinarán al Community Food Bank de Alabama para apoyar a familias con vulnerabilidad económica.