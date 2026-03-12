Hoover aprueba mejoras de drenaje en Green Valley y otros vecindarios

12 de marzo de 2026 – HOOVER, Alabama – Agencias.

El Ayuntamiento de Hoover ha aprobado múltiples proyectos de infraestructura destinados a mejorar el drenaje de aguas pluviales en varios vecindarios de la ciudad, incluyendo Green Valley y otras zonas propensas a inundaciones.

Durante su reunión más reciente, el consejo votó a favor de asignar fondos para la reparación y mejora de sistemas de tuberías antiguos y la instalación de nuevas cuencas de captación. Los líderes de la ciudad declararon que estos proyectos son una respuesta directa a las preocupaciones de los residentes que han experimentado problemas recurrentes de escorrentía de agua durante tormentas intensas.

Los funcionarios municipales señalaron que el proyecto de Green Valley es una de las prioridades más importantes debido a la topografía del área y la edad de la infraestructura existente. Las obras incluirán la limpieza de zanjas, el reemplazo de tuberías colapsadas y la mejora de los canales de drenaje para asegurar que el agua se aleje de las propiedades residenciales de manera más eficiente.

Además de Green Valley, se han identificado otros vecindarios para mejoras similares como parte del plan maestro de aguas pluviales de la ciudad. El financiamiento para estas iniciativas provendrá de una combinación de fondos municipales y subvenciones federales destinadas a la resiliencia de la infraestructura.

Se espera que las obras comiencen en las próximas semanas, con el objetivo de completar las fases más críticas antes de que llegue la temporada de lluvias más intensas. Los funcionarios advirtieron que los residentes podrían experimentar cierres temporales de carriles y presencia de equipos de construcción en las zonas afectadas mientras se llevan a cabo las mejoras.