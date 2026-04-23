Hoover celebra su Día Anual con novedades, música y diversión familiar

23 de abril de 2026 – Hoover – Agencias.

La ciudad de Hoover llevará a cabo su evento anual Celebrate Hoover Day el sábado 25 de abril de 2026, de 11:00 am a 3:00 pm en Veterans Park. La dirección es 4800 Valleydale Road.

Este querido evento familiar es gratuito y abierto a todas las edades. La edición de este año incluirá nuevas y emocionantes atracciones, como una noria de 12 metros y una tirolesa. El espectáculo de autos regresará, organizado por Mob Inc. Además, este año la banda Black Sedan será nuestro entretenimiento principal.

El evento del sábado también incluirá:

a) Un pastel de manzana gigante de 3 metros servido con helado

b) Camiones de comida

c) Atracciones de feria, inflables y Euro Bungee

d) Paseos en poni

e) Equipos y vehículos de la Policía y Bomberos de Hoover

f) Grandes proveedores repartiendo obsequios

Como en años anteriores, los asistentes también podrán participar en los servicios de trituración de documentos. La organización Gone for Good de United Ability proporcionará dichos servicios. Se ubicarán en el estacionamiento de la escuela secundaria Spain Park, justo al norte de Veterans Park.

En caso de mal tiempo, el evento se llevará a cabo al día siguiente, el domingo 26 de abril, de 1:30 pm a 5:30 pm. Tomaremos una decisión final para el viernes por la mañana y compartiremos la información actualizada en las redes sociales.