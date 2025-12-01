Hoover Home Tours a beneficio de niños y escuelas locales

1 de diciembre de 2025 – Alabama – hooveralabama.gov.

QUÉ: La Ciudad de Hoover Presenta “Home for Christmas: Hoover Home Tours”.

CUÁNDO: Lunes, 9 de diciembre y Miércoles, 11 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

DÓNDE: Ubicaciones de recogida del transporte (shuttle):

Church of Brook Hills

The Hoover Met

La Ciudad de Hoover invita a la comunidad a experimentar el espíritu de la temporada durante su evento inaugural “Home for Christmas: Hoover Home Tours”.

Este evento de dos noches ofrece a los invitados la oportunidad de visitar varias de las casas más festivas de Hoover, cada una mostrando una decoración navideña única y una cálida hospitalidad. El recorrido también incluirá una parada especial en la casa del alcalde de Hoover, Nick Derzis.

Los ingresos de las entradas beneficiarán a Hoover Helps y a la Fundación de las Escuelas de la Ciudad de Hoover, apoyando la seguridad alimentaria e iniciativas educativas para estudiantes locales.

También se anima a los invitados a traer un juguete nuevo y sin envolver para Toys for Tots.

Un servicio de transporte (shuttle) llevará a los asistentes entre las ubicaciones del tour. El espacio es limitado y los boletos deben comprarse por adelantado. Los boletos cuestan $100 e incluyen acceso a ambas noches.

PARA ENTRADAS E INFORMACIÓN: https://welcometohoover.com