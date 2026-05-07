Hoover Met se prepara para el Torneo de Béisbol SEC 2026

7 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La ciudad de Hoover se está preparando para el torneo de béisbol de la SEC, que regresará al Hoover Met a finales de este mes. Los 16 equipos de béisbol de la SEC competirán por un título de conferencia en la sede en el segundo año del nuevo formato de eliminación simple.

Más de 400 voluntarios trabajarán durante toda la semana del torneo.

Erin Colbaugh, directora de parques y recreación de la ciudad de Hoover, dijo que el evento requiere coordinación.

“El Torneo de Béisbol de la SEC es el evento más grande que organizamos durante todo el año y queremos que todos esos 16 equipos y sus fanáticos sepan que queremos que estén aquí, estamos felices de que estén aquí y que todo se centre en ellos”, dijo Colbaugh.

El Hoover Met experimentó importantes renovaciones antes del torneo del año pasado. Ahora que están completos, Colbaugh dice que Hoover está poniendo énfasis en la participación de la comunidad este año.

“Es un evento comunitario y estamos tratando de involucrar a nuestras organizaciones deportivas juveniles”, dijo Colbaugh. “Desde pequeños, a los niños les encanta venir aquí y ver béisbol”.

La primera ronda del torneo comienza el martes 19 de mayo.