Hoover restaura el parque Hoover East con una importante actualización eléctrica

22 de abril de 2026 – Hoover, Alabama – Agencias.

La ciudad de Hoover se enorgullece de anunciar la finalización exitosa de un importante proyecto de restauración de la infraestructura eléctrica en el parque deportivo Hoover East, devolviendo la instalación a su pleno funcionamiento para la comunidad.

El proyecto se inició tras el descubrimiento de condiciones eléctricas peligrosas en 2024 y principios de 2025, incluyendo arcos eléctricos visibles a lo largo de las vallas. Por un exceso de precaución, la ciudad cerró el servicio eléctrico en todo el parque en marzo de 2025 para garantizar la seguridad pública.

Las pruebas posteriores y el análisis de ingeniería confirmaron fallos generalizados en el envejecido sistema eléctrico de media tensión del parque. Los hallazgos identificaron riesgos significativos para la seguridad, incluyendo voltaje de contacto peligroso en las vallas de los campos. Los ingenieros recomendaron la sustitución completa del sistema.

Para abordar el problema, la ciudad contrató a Lemoine Program Management Services para apoyar la planificación y ejecución del proyecto. Finalmente, se seleccionó a Alabama Power para proporcionar una solución integral, que incluyó la ingeniería, la sustitución de la infraestructura eléctrica y la instalación de nuevos sistemas de iluminación para los campos.

El Concejo Municipal de Hoover aprobó un presupuesto para el proyecto de 4.175 millones de dólares en septiembre de 2025. La Junta de Parques de Hoover ejecutó el acuerdo con Alabama Power y supervisó el proyecto para asegurar una ejecución exitosa.

La construcción comenzó a finales de octubre de 2025. Alabama Power completó el trabajo en menos de seis meses, lo cual fue significativamente más rápido que las proyecciones iniciales y a un costo total menor que las estimaciones previas.

El alcance incluyó el retiro y la sustitución de los sistemas de distribución eléctrica, la instalación de nueva iluminación LED en los campos que cumple con los estándares de la AHSAA, la restauración de la energía en las instalaciones del parque y diversas mejoras en el sitio, como reparaciones de concreto, mejoras en el cercado y optimización de los servicios recreativos, incluyendo mejoras en el acceso para kayaks al río Cahaba.

Los primeros partidos bajo la iluminación restaurada se jugaron a mediados de marzo de 2026 y, para mediados de abril, todos los campos estaban completamente reabiertos para su uso diurno y nocturno.

“La seguridad de nuestros residentes y visitantes tenía que ser lo primero”, dijo el alcalde de Hoover, Nick Derzis. “Este era un problema de infraestructura complejo y a gran escala, y adoptamos un enfoque disciplinado para resolverlo. Al asociarnos con Alabama Power, pudimos reducir tanto el costo como el cronograma, entregando al mismo tiempo un resultado de alta calidad para nuestra comunidad”.

“Este parque es para nuestros niños y familias”, dijo Ricky Phillips. “Ver estos campos nuevamente en uso, especialmente bajo las luces, es algo especial. Estamos orgullosos no solo de restaurar el parque, sino de mejorarlo, incluyendo adiciones como el lanzamiento de kayaks que brindan a las familias aún más formas de disfrutar de este espacio”.

“La seguridad y la confiabilidad fueron nuestras prioridades principales en este proyecto”, dijo un representante de Alabama Power. “Nuestro equipo tuvo el honor de asociarse con la ciudad de Hoover y la Junta de Parques para ofrecer una solución integral que pusiera este parque en funcionamiento de manera rápida y eficiente. Este es un gran ejemplo de lo que se puede lograr mediante una colaboración sólida”.

La ciudad extiende su agradecimiento a Alabama Power, Lemoine Program Management Services, la Junta de Parques de Hoover y a todos los socios del proyecto que contribuyeron a la restauración exitosa de este activo comunitario vital.

El parque deportivo Hoover East es una vez más un recinto totalmente funcional donde las familias y los atletas pueden reunirse, competir y crear recuerdos duraderos.