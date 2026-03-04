Hospitales de Alabama mejoran calidad reduciendo infecciones asociadas a salud

4 de marzo de 2026 – Alabama – Agencias.

Por decimocuarto año consecutivo, el programa de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (HAI) de Alabama se ha comprometido a proteger a los pacientes de eventos adversos, promoviendo al mismo tiempo la seguridad, la calidad y el valor en la prestación de servicios de salud en el estado.

“Publicamos un informe anual que proporciona información sobre el número de infecciones por categoría y si el hospital tiene un desempeño mejor, similar o peor que el promedio nacional”, señaló el Dr. Scott Harris, Oficial de Salud Estatal. “Además del informe, nuestro personal trabaja con los hospitales para mejorar la precisión de los reportes; una educación que no solo ayuda con la información pública, sino que, lo más importante, ayuda a los hospitales a recopilar datos valiosos en sus esfuerzos por mejorar la atención”.

Los hospitales de Alabama tuvieron un desempeño mejor que el nivel nacional en tres de las cuatro categorías importantes relacionadas con infecciones, según el último informe del Departamento de Salud Pública de Alabama, correspondiente al año calendario 2024. El informe anual revela las tasas de infección estatales y específicas de cada hospital sobre infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres (CAUTI), infecciones del torrente sanguíneo asociadas a vías centrales (CLABSI) y dos medidas de infección en el sitio quirúrgico (histerectomías abdominales y cirugías de colon). A nivel estatal, los hospitales de Alabama superaron el nivel de desempeño nacional en las categorías de CAUTI, CLABSI y cirugía de colon, mientras que tuvieron un desempeño similar en la categoría de histerectomía abdominal.

“Brindar una atención de calidad y la seguridad del paciente siguen siendo el núcleo de todo lo que hacen los hospitales de Alabama”, afirmó Danne Howard, presidenta de la Asociación de Hospitales de Alabama. “Estos resultados reflejan la dedicación de los cuidadores de primera línea y los líderes hospitalarios, así como el trabajo continuo de los esfuerzos de calidad y prevención de infecciones de la Asociación, que brindan educación, capacitación práctica mediante campamentos de entrenamiento en prevención de infecciones, intercambio de mejores prácticas y apoyo directo a los hospitales de todo el estado. Al trabajar juntos e invertir continuamente en mejoras, nuestros hospitales están avanzando hacia una atención de calidad más segura para los pacientes y las comunidades a las que sirven”.

El Dr. Harris enfatiza la importancia de la prevención de infecciones, ya que los retrasos en la recuperación y el empeoramiento de la condición causados por las infecciones pueden generar una mayor carga económica. Varios estudios reportan que un proceso simple y directo, que toma solo unos segundos para limpiar las manos con un desinfectante a base de alcohol, ayuda a prevenir las HAI y a salvar vidas, reducir la morbilidad y minimizar los costos de atención médica.

El informe anual es una de las diversas herramientas que los pacientes pueden utilizar para aprender más sobre la calidad de la atención de un hospital. Otras medidas se reportan en Hospital Compare, un sitio web operado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. “Si bien estos recursos en línea pueden ser útiles, son solo una parte del panorama”, añadió el Dr. Harris. “Las personas siempre deben hablar con su proveedor de atención médica sobre el cuidado necesario y el mejor lugar para recibir esa atención”.