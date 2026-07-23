Huntsville aprueba terreno para nueva estación de bomberos

El Concejo Municipal de Huntsville autorizó la adquisición de una propiedad para construir instalaciones de rescate en North Huntsville.

El proyecto busca sustituir infraestructura obsoleta y brindar espacios modernos y funcionales al cuerpo de socorro local.

El terreno abarca una extensión de 5.27 acres sobre la arteria Blue Springs Road.

Ubicación estratégica para la nueva sede de bomberos en Huntsville

El Concejo Municipal de Huntsville dio luz verde a la compra de un predio baldío destinado a la edificación de una nueva estación de bomberos. El terreno se localiza sobre Blue Springs Road, al frente de Penland Avenue y al sur de Mastin Lake Road.

Esta propiedad de 5.27 acres albergará las futuras instalaciones de socorro en North Huntsville, Alabama. Por el momento, la administración local no ha fijado una fecha oficial para el inicio de las obras.

Modernización de infraestructura y expansión de Huntsville Fire and Rescue

La concejal Michelle Watkins destacó que la obra permitirá reemplazar cuarteles antiguos que han quedado obsoletos con el paso de los años. La meta es ofrecer al personal operativo un espacio cómodo, moderno y digno para sus guardias.

Actualmente, el departamento Huntsville Fire and Rescue opera un total de 20 estaciones en la zona. La sede más reciente del servicio de emergencias abrió sus puertas en 2024 sobre Burgreen Road, en Madison.