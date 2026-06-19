Huntsville: evacúan residentes tras incendio en apartamento

- Un incendio se registró en un complejo de apartamentos de Huntsville durante la mañana del viernes.
- Dos personas y un gato lograron salir a salvo antes de que las llamas se propagaran.
- El siniestro ocurrió en 3206 Village Drive SW y su causa continúa bajo investigación.
¿Qué ocurrió en el incendio reportado en Village Drive SW?
Equipos de Huntsville Fire & Rescue respondieron a un incendio en un edificio de apartamentos ubicado en 3206 Village Drive SW, en Huntsville, durante las primeras horas de la mañana del viernes.
A su llegada, los bomberos encontraron una intensa columna de humo saliendo de la estructura. Según la información oficial, dos residentes y un gato lograron evacuar el inmueble sin sufrir daños antes de la intervención de los servicios de emergencia.
Investigación en marcha tras la rápida respuesta de los bomberos
Varias unidades de Huntsville Fire & Rescue fueron desplegadas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas cercanas dentro del complejo residencial.
Las autoridades solicitaron a los conductores y vecinos evitar la zona mientras se desarrollaban las labores de emergencia. Por el momento, la causa exacta del incendio no ha sido determinada y permanece bajo investigación.
¿Qué pasó en el incendio de Village Drive SW en Huntsville?
Un apartamento se incendió la mañana del viernes en Village Drive SW. Dos personas y un gato consiguieron salir del inmueble antes de que los bomberos controlaran la situación.
¿Se conoce la causa del incendio en Huntsville?
No. Huntsville Fire & Rescue informó que el origen del fuego sigue siendo investigado y no se han divulgado conclusiones oficiales.