Huntsville: evacúan residentes tras incendio en apartamento

Un incendio se registró en un complejo de apartamentos de Huntsville durante la mañana del viernes.

Dos personas y un gato lograron salir a salvo antes de que las llamas se propagaran.

El siniestro ocurrió en 3206 Village Drive SW y su causa continúa bajo investigación.

¿Qué ocurrió en el incendio reportado en Village Drive SW?

Equipos de Huntsville Fire & Rescue respondieron a un incendio en un edificio de apartamentos ubicado en 3206 Village Drive SW, en Huntsville, durante las primeras horas de la mañana del viernes.

A su llegada, los bomberos encontraron una intensa columna de humo saliendo de la estructura. Según la información oficial, dos residentes y un gato lograron evacuar el inmueble sin sufrir daños antes de la intervención de los servicios de emergencia.

Investigación en marcha tras la rápida respuesta de los bomberos

Varias unidades de Huntsville Fire & Rescue fueron desplegadas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas cercanas dentro del complejo residencial.

Las autoridades solicitaron a los conductores y vecinos evitar la zona mientras se desarrollaban las labores de emergencia. Por el momento, la causa exacta del incendio no ha sido determinada y permanece bajo investigación.