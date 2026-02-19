Huntsville ofrecerá comida y vales de esterilización gratuitos en el evento Kisses & Kibbles

19 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Huntsville Animal Services (HAS) se está preparando para su evento “Kisses & Kibbles” el sábado 22 de febrero, ofreciendo recursos gratuitos para los dueños de mascotas en la comunidad.

El evento se llevará a cabo de 10 a. m. a 1 p. m. en el estacionamiento del refugio, ubicado en 4950 Triana Boulevard SW.

HAS distribuirá comida gratuita para perros y gatos, así como vales de esterilización y castración para residentes de Huntsville y del Condado de Madison.

El refugio dice que la comida para mascotas y los vales se entregarán por orden de llegada hasta agotar existencias. Los vales son válidos para cirugías en clínicas veterinarias locales participantes.

“Mantener a las mascotas con sus familias es una prioridad para nosotros”, dijo Karen Sheppard, Directora de Huntsville Animal Services. “Al proporcionar estos recursos esenciales, esperamos aliviar parte de la carga financiera para los dueños de mascotas y ayudar a reducir la población de mascotas no deseadas a través de nuestros servicios de esterilización y castración”.

Además de la distribución de suministros, el refugio también ofrecerá microchips gratuitos para mascotas durante el evento.

Para aquellos interesados en adoptar, HAS dice que las tarifas de adopción para la mayoría de las mascotas adultas continúan reducidas o exoneradas para ayudar a encontrar hogares permanentes para los animales en el refugio.