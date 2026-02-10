Huntsville reduce la delincuencia un 18% pese a su crecimiento poblacional

10 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Huntsville (HPD) informó reducciones continuas en delitos violentos y delitos mayores, según las estadísticas de delincuencia de 2025 recientemente publicadas, lo que revela que la ciudad más grande y de más rápido crecimiento de Alabama es también una de las más seguras del país.

De 2024 a 2025, la delincuencia reportada disminuyó en múltiples categorías:

Los delitos violentos disminuyeron un 18%.

Los delitos mayores disminuyeron un 9%.

Todos los delitos enumerados en el informe anual disminuyeron un 6%.

“Los datos sobre delincuencia no son abstractos: son personales”, dijo el jefe del HPD, Kirk Giles. “Cada número representa a una persona, una familia o un negocio impactado por el crimen. Es por eso que la transparencia y el contexto importan cuando hablamos de seguridad pública”.

Dado que la población de Huntsville ha crecido un 24% desde 2019, la ciudad ha visto caer el crimen violento en un 50% y el crimen mayor en general ha bajado un 33%, lo que refleja un progreso a largo plazo.

Los datos también mostraron disminuciones interanuales notables en varias categorías clave, incluidos los robos (un 28% menos), los robos con allanamiento de morada (un 21% menos) y las agresiones agravadas (un 20% menos). Otras categorías de delitos permanecieron dentro de los rangos anuales esperados sin que se identificaran picos significativos.

El liderazgo del HPD atribuyó la presencia de oficiales, la colaboración entre agencias, la tecnología, la inversión continua de la Ciudad y la sólida cooperación de la comunidad como factores clave que contribuyen a la disminución actual.

El director del Centro de Delitos Multiagencia del Norte de Alabama, Curt Worshek, dijo que las reducciones reflejan esfuerzos policiales sostenidos y basados en datos.

“Usamos los datos de delincuencia diariamente para identificar tendencias, dirigir recursos y reducir riesgos en nuestros vecindarios”, dijo Worshek. “Estas reducciones son el resultado de un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo”.

El HPD prevé publicar su informe anual completo de 2025 en marzo.