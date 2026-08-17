ICE pagará un seguro para policías locales en inmigración

El ICE plantea reembolsar hasta $250 anuales a agentes locales que adquieran seguros de responsabilidad civil para operativos de control migratorio.

La medida busca proteger legalmente a las policías locales frente a demandas por uso de fuerza o detenciones arbitrarias.

Cifra clave: los arrestos mediante el programa 287(g) subieron de 250 a 3.000 mensuales en los primeros meses de 2026.

Protección financiera del ICE para policías en operativos de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó un plan estratégico para financiar pólizas de responsabilidad civil destinadas a policías locales capacitados en la aplicación de leyes federales.

La iniciativa contempla cubrir primas personales con fondos para respaldar a los oficiales ante posibles denuncias de conducta indebida, buscando acelerar la participación de agencias locales en el programa 287(g) bajo la administración del presidente Donald Trump.

Impacto en el sistema de deportaciones y alertas sobre impunidad policial

Casi 1.600 agencias de seguridad en 32 estados forman parte de estos acuerdos de cooperación con el ICE, destacando la adhesión de departamentos de policía en regiones como Florida, Texas, Oklahoma y Georgia.

Organizaciones de derechos civiles y analistas del Instituto Cato en Washington advierten que este respaldo monetario podría reducir la rendición de cuentas sobre la conducta policial durante las arrestos migratorios.