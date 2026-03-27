Identificación forense confirma que cuerpos hallados en Alabama eran de una familia guatemalteca asesinada

27 de marzo de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Las autoridades del estado de Alabama confirmaron mediante pruebas forenses y de ADN que los tres cuerpos hallados en una zona boscosa del condado de Baldwin correspondían a una madre guatemalteca y sus dos hijos menores, quienes habían desaparecido a finales de enero pasado en su hogar en el condado de Mobile, Estados Unidos.

Según los informes oficiales, se determinó que las víctimas identificadas eran Aurelia Choc Cac, de 40 años, Niurka Zuleta‑Choc, de 17, y el pequeño Anthony García Choc, de 2 años, quienes fueron asesinados dentro de su casa antes de que sus cuerpos fueran trasladados al lugar donde finalmente fueron descubiertos por las autoridades.

Los vecinos de la familia fueron quienes alertaron inicialmente sobre la desaparición tras no verlos desde el 30 de enero, y fue al día siguiente cuando se reportó oficialmente su ausencia ante las autoridades competentes de Alabama, dando inicio a la investigación policial y forense.

Durante las pesquisas, no se encontraron indicios de que la puerta de la vivienda hubiera sido forzada, aunque sí se localizaron evidencias de una pelea y manchas de sangre en el interior de la residencia, lo que sugiere que las víctimas posiblemente intentaron defenderse antes de ser ultimadas.

La investigación forense también reveló que las tres víctimas fueron apuñaladas, lo que ha llevado a que un hombre identificado como Héctor Guerra sea detenido y acusado formalmente en relación con estas muertes, enfrentando múltiples cargos entre los que se incluyen asesinato en primer grado, abuso de cadáver y obstrucción de la justicia.

Mientras tanto, las dos hijas sobrevivientes de Choc Cac, que se encuentran en Estados Unidos, están enfrentando dificultades para repatriar los cuerpos de sus familiares a Guatemala, ya que han señalado la necesidad de recaudar más de 20 000 dólares para los gastos correspondientes.