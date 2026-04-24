Identifican a dos muertos en un accidente en la I-65 en Pelham

24 de abril de 2026 – PELHAM, Alabama – Agencias.

Dos personas fallecieron la madrugada del viernes 24 de abril en un accidente en la I-65 en Pelham.

La Oficina Forense del Condado de Shelby identificó a las víctimas como Jesse Southard, de 20 años y residente de Birmingham, y April Ballard, de 36 años y residente de Leeds.

Las autoridades informaron que Southard fue impactado de frente por el camión de Ballard, que circulaba en dirección sur por el carril norte de la I-65 alrededor de las 3 a. m.

El accidente, en el que se vieron involucrados dos vehículos, provocó el cierre de los carriles en dirección norte de la I-65 entre la salida de Tank Farm y la salida del Parque Estatal Oak Mountain durante varias horas.

Se están enviando muestras toxicológicas de ambas víctimas al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama para su análisis.

La forense del condado de Shelby, Lina Evans, declaró que no descartan la posibilidad de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol.

“Se cree que el alcohol y el exceso de velocidad influyeron en el accidente”, comentó Evans.

Instó a la gente a tener mucho cuidado al volante.

“Es fundamental estar atento al entorno en todo momento”, afirmó Evans.