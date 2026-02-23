Identifican a hombre fallecido en accidente automovilístico en Huntsville

23 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Una persona falleció y tres sufrieron lesiones leves en un choque entre tres vehículos la madrugada del domingo.

Según la Policía de Huntsville, el accidente ocurrió cerca de Plummer Road y Research Park Blvd. alrededor de las 5 a. m. del domingo.

El conductor de uno de los vehículos fue declarado muerto en el lugar. El forense del condado de Madison, Dr. Tyler Berryhill, identificó a la víctima el lunes como Zachary Wolfe, de 26 años, residente de Huntsville.

La Policía de Huntsville informó que el vehículo conducido por Wolfe volcó y se incendió. Wolfe falleció en el lugar.

La policía indicó que, al parecer, el vehículo de Wolfe fue chocado por detrás por otro vehículo, y que luego un tercer vehículo se vio involucrado tras el impacto inicial.

No se han presentado cargos, pero la investigación continúa.

HEMSI dijo que otras tres personas fueron transportadas a los Servicios de Trauma del Hospital de Huntsville con lesiones que no ponen en peligro su vida.