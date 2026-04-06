Identifican a mineros víctimas de secuestro en Sinaloa tras hallazgo de restos

6 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La compañía minera responsable ha confirmado recientemente la identidad de nueve de los diez trabajadores que fueron privados de su libertad y posteriormente hallados sin vida en el estado de Sinaloa. Tras semanas de incertidumbre y labores de busqueda en la region noroeste de Mexico, las autoridades locales y la empresa lograron verificar los restos de la mayoria de las victimas. Este tragico suceso ha conmocionado al sector extractivo nacional, dejando aun a un colaborador en calidad de desaparecido mientras las investigaciones continuan su curso para esclarecer los hechos.

El reporte mas reciente de la empresa canadiense Vizsla Silver detalla que, gracias a la coordinacion con los peritos forenses, se pudo establecer la identidad de Saul Alberto Ochoa Perez y Miguel Tapia Rayon. Con estos ultimos hallazgos, la cifra de fallecidos confirmados asciende, cerrando un ciclo de angustia para varias familias que esperaban noticias sobre el paradero de sus seres queridos. La organizacion ha manifestado su compromiso de brindar un apoyo integral y de largo plazo a los parientes afectados por esta perdida irreparable en el entorno laboral.

Segun los testimonios recabados desde el inicio de la crisis, el grupo de mineros fue interceptado por un comando armado durante la mañana del viernes 23 de enero. Las investigaciones preliminares sugieren que los trabajadores fueron confundidos con integrantes de una celula criminal rival por parte de grupos vinculados al narcotrafico que operan en la zona. Este incidente resalta la vulnerabilidad de los empleados de la industria minera ante la presencia de grupos delictivos que disputan el control territorial en diversas entidades mexicanas.

Sinaloa se mantiene como uno de los puntos geograficos mas conflictivos debido a la lucha interna entre diferentes facciones del Cartel de Sinaloa, una guerra que ha generado miles de decesos y desapariciones en los ultimos años. Esta ola de violencia e inseguridad no solo golpea a las comunidades locales, sino que afecta directamente la operatividad de empresas internacionales y sectores productivos clave. La situacion en la sierra sinaloense refleja los riesgos extremos que enfrentan quienes laboran en zonas con alta presencia de bandas organizadas.

La direccion ejecutiva de la minera expreso sus mas sinceras condolencias y subrayo que la prioridad actual es el acompañamiento humano y economico de las familias en duelo. Michael Konnert, presidente de la firma, enfatizo que se honrara la memoria de los colegas fallecidos mediante un compromiso real con las comunidades de las que formaban parte. La empresa asegura mantener una comunicacion permanente con las autoridades para coadyuvar en la localizacion del ultimo trabajador que aun no ha sido encontrado.

A raiz de este crimen, diversos sectores del gremio minero en Mexico organizaron manifestaciones y marchas en multiples estados para exigir justicia y el fin de la impunidad. Los trabajadores demandan mayores garantias de seguridad para realizar sus labores en regiones asoladas por el conflicto armado y la delincuencia. Este caso se ha convertido en un simbolo de la exigencia social por la paz en un estado que, a pesar de su riqueza mineral, sigue sumido en una crisis humanitaria provocada por la confrontacion entre grupos criminales.