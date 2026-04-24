Identifican a un hombre tras el hallazgo de su cuerpo en un callejón de Bessemer

Identifican a un hombre tras el hallazgo de su cuerpo en un...

24 de abril de 2026 – BESSEMER, Alabama – Agencias.

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en Bessemer el miércoles 22 de abril por la tarde.

El jefe Kendrick Hughley del Departamento de Bomberos de Bessemer informó que el cuerpo fue encontrado por jardineros que cortaban el césped en una propiedad cerca de la Calle 8 y la Avenida 3.

La Oficina Forense del Condado de Jefferson indicó que el cuerpo fue hallado en un callejón en el bloque 800 de la Avenida 3 Norte en Bessemer.

El viernes 24 de abril, la oficina forense identificó a la víctima como Kenneth Tyrell Montgomery, de 54 años.

Según la oficina forense, la autopsia no reveló indicios de traumatismo ni de violencia. Sin embargo, la causa final de la muerte está pendiente de análisis de laboratorio adicionales.