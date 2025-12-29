Iglesia católica advierte sobre asentamientos de migrantes en iglesias de frontera sur de México

29 de diciembre de 2025 – Tapachula (México) – EFE.

La representación de la Iglesia católica junto a diversas agrupaciones civiles en el límite meridional de México ha reportado la formación de amplios núcleos de población extranjera en los alrededores de los templos de Tapachula. Estas concentraciones humanas están integradas principalmente por ciudadanos originarios de naciones caribeñas y de distintos puntos de Centroamérica y el Cono Sur. Los portavoces religiosos señalan que, si bien la presencia de grupos en tránsito ha sido constante, en tiempos recientes el volumen de personas que permanecen estancadas en las áreas parroquiales ha mostrado un crecimiento notable.

El encargado de los asuntos de movilidad humana en la diócesis local manifestó su inquietud ante la posibilidad de que estas multitudes estén aguardando una oportunidad para cruzar hacia el norte del continente. Se enfatiza que este sector de la población es el que recibe menor asistencia formal en comparación con quienes logran ingresar a los refugios establecidos. A pesar de las carencias, se observa que muchos de estos individuos intentan subsistir mediante la búsqueda de empleos temporales mientras permanecen instalados en espacios públicos y vecindarios periféricos.

Ante esta realidad, las autoridades eclesiásticas hacen un llamado a la sociedad local para fomentar la tolerancia y la integración social con los recién llegados. Al ser una localidad situada en una franja fronteriza estratégica, el clero considera fundamental establecer vínculos de respeto mutuo y trabajar en la convivencia armónica entre los residentes permanentes y los extranjeros. No obstante, también se ha criticado que la gestión gubernamental no ha logrado responder con eficacia a las dimensiones actuales del flujo migratorio, el cual sigue representando una asignatura pendiente.

Estadísticas recientes confirman que esta ciudad chiapaneca se ha consolidado como el centro neurálgico para quienes buscan protección legal y refugio dentro del territorio nacional. Una gran mayoría de las peticiones de asilo gestionadas en el país se concentran en esta región específica, lo que genera una presión constante sobre los servicios y la infraestructura urbana. Con una población residente que ya de por sí enfrenta retos económicos, la llegada masiva de solicitantes ha provocado opiniones divididas entre los representantes de los sectores laborales locales sobre el impacto en el mercado de trabajo.

Desde la perspectiva de los propios migrantes, algunos han comenzado a valorar la posibilidad de establecerse definitivamente en el sur de México en lugar de continuar su viaje hacia el exterior. Muchos destacan que han encontrado un entorno respetuoso y oportunidades laborales que contrastan con las difíciles condiciones políticas y sociales de sus países de origen. La percepción de un trato digno y la libertad de expresión son factores determinantes que están motivando a varios grupos familiares a considerar esta región como un nuevo hogar permanente.

Esta tendencia a prolongar la estancia en suelo mexicano se ha visto reforzada por el endurecimiento de las políticas migratorias en las naciones vecinas del norte. Ante la incertidumbre sobre el futuro de los cruces fronterizos internacionales, el porcentaje de extranjeros que deciden tramitar su documentación oficial en Chiapas ha mostrado un incremento considerable. Mientras tanto, la administración federal continúa monitoreando la situación bajo la presión de acuerdos externos, intentando equilibrar la gestión del flujo irregular con las demandas de estabilidad en sus fronteras.