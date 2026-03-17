Iglesia de Alabama niega negligencia en segundo caso de abuso sexual

17 de marzo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Una iglesia de Huntsville ha respondido a una demanda que alegaba negligencia en su comportamiento previo a que uno de los empleados de su centro de cuidado infantil fuera acusado de abuso sexual de un menor.

La Iglesia Metodista Unida Trinity ha presentado una respuesta a la demanda, afirmando que niega las acusaciones de que no siguió la investigación de antecedentes y los procedimientos adecuados al contratar, capacitar y supervisar al ex empleado de la guardería, Cameron White.

White, de 24 años, fue arrestado y acusado de abuso sexual de un menor de 12 años el 22 de enero. Desde entonces, ha sido acusado de varios cargos más de abuso sexual. Fue despedido tras su arresto.

La demanda presentada por Will League argumentaba que la iglesia y la guardería fueron negligentes al contratar a White y en su supervisión de él cerca de los niños. En su respuesta del martes, la iglesia admitió que contrató y empleó a White, pero niega cualquier irregularidad en el caso.

En su defensa, la iglesia también argumenta que el Centro de Desarrollo Infantil Trinity no es una parte adecuada en el caso o no es una entidad legalmente distinta. Por lo tanto, las reclamaciones en su contra deberían ser desestimadas, afirma la iglesia.

Trinity también señaló que, debido a la cobertura mediática, consideraba que cualquier jurado en el caso debería ser seleccionado de otro condado.