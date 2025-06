IMP en Huntsville se prepara para musical icónico

20 de junio de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

“La novicia rebelde” (The Sound of Music), es una de las películas más icónicas del siglo XX.

Julie Andrews protagonizó la película, que ganó cinco premios Óscar.

La película, que se estrenó en 1965, está basada en la obra teatral de 1959. Todo ello se basa en las memorias de Maria von Trapp de 1949, tituladas “La historia de los cantantes de la familia Trapp” (The Story of the Trapp Family Singers).

La historia narra cómo la familia von Trapp intenta huir de Austria, antes que los nazis la anexionen. Aunque la música es emblemática, hay una capa oscura en la trama, que la compañía Independent Musical Productions (IMP) de Huntsville no teme mostrar sobre el escenario.

