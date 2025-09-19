Inauguración de la nueva McWright’s Ferry Road en Tuscaloosa

19 de septiembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Un proyecto vial de tres años de duración ya ha finalizado y el Ayuntamiento de Tuscaloosa celebró la inauguración y el corte de cinta el viernes 19 de septiembre.

Un acto bienvenido para muchos, ya que facilitará el transporte público a los residentes de la zona, los líderes municipales inauguraron la nueva McWright’s Ferry Road.

La nueva extensión conecta Rice Mine Road con New Watermelon Road, cruzando North River y conectando con McWright’s Ferry Road.

Las autoridades afirmaron que fue un día memorable para la ciudad.

La construcción del proyecto comenzó a principios de 2023 y finalizó en agosto.