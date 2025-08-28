Inauguración del muelle de kayaks en el Parque Estatal Lake Guntersville el viernes

28 de agosto de 2025 – GUNTERSVILLE, Alabama – Agencias.
Se invita a los reporteros, fotógrafos, videógrafos y al público en general a asistir a la ceremonia de inauguración y dedicación para celebrar la adición de un nuevo muelle para kayaks en el Parque Estatal Lake Guntersville. Este evento se llevará a cabo el viernes, 29 de agosto, a las 9:30 a.m. en el campamento del parque.
El proyecto fue posible gracias a una subvención de la organización Alabama Scenic River Trail, otorgada a los Amigos del Parque Estatal Lake Guntersville. Líderes comunitarios, empresariales y gubernamentales locales, junto con personal de los Parques Estatales y funcionarios de las organizaciones involucradas, estarán presentes en la ceremonia.
La ceremonia es una inauguración formal del nuevo muelle para kayaks. El lugar es el Parque Estatal Lake Guntersville, con dirección en 24 State Campground Road, Guntersville, AL 35976. Habrá señalización para dirigir a los asistentes al lugar exacto.
El evento contará con la presencia del Senador Estatal Wes Kitchens, Indya Guthrie, presidente de los Amigos del Parque Estatal Lake Guntersville, Heath Puckett, superintendente del Distrito Noreste de los Parques Estatales de Alabama, Martha Grace Mize, directora de crecimiento y desarrollo de Alabama Scenic River Trail, y otros líderes cívicos y empresariales de la zona.
El sistema de Parques Estatales de Alabama es una división del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama. Mantiene 21 parques estatales que abarcan más de 50,000 acres de tierra y agua en todo el estado. Los parques ofrecen una amplia gama de actividades, desde el uso básico diurno hasta alojamiento en resorts y campos de golf.
Estos parques dependen principalmente de las tarifas de los visitantes y del apoyo de otros socios, como las comunidades locales, para financiar la mayoría de sus operaciones. Para obtener más información, se puede visitar el sitio web alapark.com.