Incautación de 300 kilos de metanfetamina por el Ejército en Guerrero México

11 de marzo de 2026 – México – Agencias.

Las fuerzas de seguridad de México lograron un importante golpe contra el narcotráfico al decomisar un cargamento de 300 kilogramos de metanfetamina en el estado de Guerrero. El operativo fue ejecutado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes localizaron la sustancia ilícita durante tareas de vigilancia y reconocimiento terrestre en una zona estratégica de la entidad. Este hallazgo representa uno de los aseguramientos de drogas sintéticas más significativos en la región sur del país en lo que va del año.

El aseguramiento de la droga ocurrió cuando las autoridades detectaron actividades sospechosas que llevaron al descubrimiento del cargamento oculto. Según los reportes oficiales, la metanfetamina se encontraba distribuida en diversos paquetes listos para su distribución, lo que sugiere una operación logística de gran escala por parte de grupos criminales locales. La vigilancia en Guerrero se ha intensificado debido a la presencia de células delictivas que utilizan el territorio para la fabricación y el trasiego de estupefacientes hacia el norte.

Guerrero se ha consolidado como un punto crítico en la geografía del tráfico de sustancias debido a su orografía y conectividad, lo que facilita el establecimiento de laboratorios clandestinos. Este decomiso de 300 kilos de cristales o metanfetaminas impacta directamente en las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona. Las autoridades federales han señalado que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para reducir la violencia ligada al comercio de narcóticos en México.

Tras el hallazgo de la sustancia química, el personal militar procedió a asegurar el perímetro para evitar posibles enfrentamientos con grupos armados. La droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para que se realicen las pruebas periciales correspondientes y se integre la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas directamente con este cargamento, aunque las investigaciones continúan para dar con los responsables de la propiedad del narcótico.

La lucha contra la producción de drogas sintéticas como la metanfetamina es una prioridad para el gobierno mexicano ante la creciente presión internacional por el control de precursores químicos. Este operativo en el sur de México resalta la colaboración entre diferentes niveles de gobierno para interceptar cargamentos antes de que lleguen a los mercados de consumo. La destrucción de estas sustancias evita que miles de dosis lleguen a las calles, mitigando problemas de salud pública y seguridad ciudadana en las comunidades afectadas.

Este tipo de operativos exitosos refuerza la presencia del Estado en regiones donde el crimen organizado intenta imponer su control territorial mediante el tráfico de drogas. La noticia del decomiso en Guerrero genera un impacto positivo en la percepción de seguridad, demostrando la capacidad de respuesta de las instituciones castrenses. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el destino final de la droga y si existen vínculos con organizaciones criminales de alcance trasnacional.