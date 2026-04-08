Incendio afecta el techo del velódromo en el Parque Olímpico de Río de Janeiro

8 de abril de 2026 – Río de Janeiro – EFE.

Un siniestro de considerables proporciones se reportó durante las primeras horas de este miércoles en las instalaciones del velódromo ubicado dentro del Parque Olímpico de Río de Janeiro. A pesar de que las llamas lograron propagarse por una sección importante del techo, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. El incidente movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia para contener la emergencia en este emblemático recinto deportivo.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad brasileña informó que el fuego se originó durante la madrugada, desplegando un operativo compuesto por sesenta profesionales especializados. Gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate, las llamas fueron controladas tras varias horas de trabajo intenso para extinguir los focos activos. La prioridad de los efectivos fue evitar que el calor y el humo afectaran las áreas internas de la estructura donde se realizan actividades diarias.

Las labores de contención se dividieron entre el interior y el exterior del edificio con el objetivo estratégico de proteger el Museo Olímpico, situado en la segunda planta del velódromo. El alcalde de Río de Janeiro acudió personalmente a la zona afectada para supervisar los daños y señaló que las causas del incendio todavía están bajo investigación. No obstante, las evaluaciones preliminares indican que el origen del fuego se localizó en la parte externa de la edificación antes de extenderse.

A pesar de que las fotografías y videos aéreos sugerían un daño estructural catastrófico, el gobierno local transmitió tranquilidad al informar que el museo se mantiene prácticamente intacto. Los daños principales se concentraron en la lona y el material de recubrimiento del techo, elementos que por su naturaleza delicada requieren una renovación total tras el contacto con el fuego. El resto del complejo deportivo no sufrió alteraciones graves que comprometieran su estabilidad a largo plazo.

Este recinto es una pieza clave para la comunidad, ya que ofrece entrenamiento en más de treinta modalidades deportivas para miles de alumnos y recientemente funcionaba como sede de un campeonato mundial de esgrima. Además, el Museo Olímpico ha consolidado su posición como un importante punto turístico tras recibir a una gran cantidad de visitantes desde su apertura. El impacto social del velódromo es significativo debido a su constante actividad recreativa y competitiva durante todo el año.

Esta no es la primera vez que la infraestructura enfrenta una situación similar, pues en el año dos mil diecisiete un globo aerostático provocó un accidente parecido en la cubierta. El velódromo de Río de Janeiro es reconocido internacionalmente por contar con una de las pistas de pino más rápidas del mundo, siendo el escenario principal para el ciclismo de pista durante los Juegos Olímpicos de dos mil dieciséis. Tras este nuevo incidente, se espera que las labores de reparación comiencen pronto para retomar el calendario deportivo habitual.