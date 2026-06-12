Incendio de vivienda en Shiloh deja una mujer fallecida

Una mujer de 76 años perdió la vida durante un devastador incendio residencial ocurrido en el condado de Marion.

El siniestro movilizó a múltiples departamentos de bomberos y expone los peligros de los incendios estructurales rurales.

Con este trágico incidente, la región suma su segundo incendio de vivienda con víctimas mortales en lo que va del año.

Tragedia en Shiloh tras registrarse un incendio residencial mortal

Una anciana de 76 años falleció la madrugada del martes 9 de junio debido a un voraz incendio de vivienda en la carretera 41 del condado de Marion. Los servicios de emergencia locales recibieron el reporte del siniestro poco antes de la 1:00 a.m., desplazando de inmediato los recursos de rescate hacia la comunidad de Shiloh.

Al llegar al sitio, las brigadas de emergencia hallaron una estructura completamente envuelta por las llamas y descubrieron el cuerpo de la víctima en el porche delantero. Kyle Silas, jefe de bomberos de Shiloh, reportó que las labores operativas para sofocar por completo el fuego se extendieron por más de tres horas en esta zona de Alabama.

Investigación en curso por el mariscal de bomberos estatal

De acuerdo con las declaraciones del jefe Silas, el esposo de la víctima logró evacuar inicialmente la propiedad junto a ella y la dejó a salvo en el patio para ir a solicitar auxilio con un vecino. Sin embargo, por razones que aún se investigan, la mujer regresó a la estructura antes de que retornara la ayuda.

Cerca de 15 bomberos pertenecientes a varios departamentos colindantes colaboraron para controlar el siniestro que destruyó por completo el inmueble familiar. Actualmente, la oficina del mariscal de bomberos del estado mantiene una investigación abierta para determinar el origen y la causa exacta de este siniestro fatal.