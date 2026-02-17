Incendio destruye el histórico Teatro Sannazaro en Nápoles y deja varios heridos

17 de febrero de 2026 – Roma – EFE.

Un devastador incendio ocurrido este martes por la mañana ha sacudido el corazón de Nápoles, afectando gravemente al emblemático Teatro Sannazaro. Este recinto cultural, que data del año 1847, sufrió daños estructurales de gran magnitud debido a un fuego que se originó en las primeras horas del día. La zona de Chiaia, conocida por ser un punto neurálgico del turismo y la historia napolitana, se vio envuelta en una emergencia que no solo destruyó patrimonio artístico, sino que también puso en peligro la vida de los residentes locales.

Las autoridades italianas manejan como principal hipótesis del siniestro un fallo eléctrico dentro de las instalaciones del teatro. Según los primeros informes técnicos, un cortocircuito pudo haber desencadenado las llamas, las cuales se propagaron con extrema rapidez debido a la antigüedad de los materiales de construcción. La histórica cúpula del edificio quedó totalmente calcinada, lo que representa una pérdida irreparable para la arquitectura de la ciudad. El fuego se extendió también a viviendas cercanas, lo que obligó a una intervención masiva de los servicios de emergencia en la Via Chiaia.

El impacto visual del desastre fue capturado por los vecinos, quienes compartieron imágenes de la estructura de madera siendo devorada por el fuego. El comandante de los bomberos de Nápoles confirmó que el estado actual de la edificación es crítico y que los restos del teatro son mínimos tras la extinción de los focos principales. El humo denso y la toxicidad del aire provocaron que cuatro personas tuvieran que recibir atención médica urgente por intoxicación, mientras que decenas de familias fueron evacuadas de sus apartamentos como medida de seguridad preventiva.

Los propietarios del Teatro Sannazaro se desplazaron al lugar del siniestro mostrando una profunda desolación ante la pérdida de su centro de producción artística. Esta institución es considerada un pilar fundamental de la identidad cultural de la región de Campania, y su destrucción ha generado una ola de consternación en toda Italia. La comunidad artística local ha manifestado su tristeza ante el fin de un espacio que durante casi dos siglos fue escenario de importantes representaciones y pieza clave del patrimonio napolitano.

Ante la gravedad de los hechos, el gobierno local y regional ha reaccionado con promesas de reconstrucción inmediata. El alcalde de Nápoles ha asegurado que el ayuntamiento proporcionará todo el apoyo necesario tanto para las familias que han perdido su hogar como para los dueños del teatro. El objetivo es garantizar que este símbolo de la ciudad no desaparezca y que se inicie un proceso de restauración que permita devolverle su antiguo esplendor, contando con el respaldo de las instituciones públicas para no dejar desamparados a los afectados.

Desde el Ministerio de Cultura de Italia se está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación para evaluar los daños materiales con precisión. Se ha anunciado el envío de expertos y representantes gubernamentales para inspeccionar las ruinas y determinar las medidas de protección estructural necesarias tras el incendio. Esta tragedia ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los monumentos históricos ante accidentes eléctricos y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los edificios antiguos que forman parte del legado cultural europeo.