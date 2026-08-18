Incendio en Adamsville deja una persona hospitalizada

Un fuego artificial causó el incendio de una vivienda tras encender un colchón en Adamsville.

Los equipos de emergencia trasladaron a un residente al hospital por inhalación de humo.

El incidente ocurrió el martes 18 de agosto en un inmueble ubicado en Union Grove Road.

Un pirotécnico desata un grave fuego residencial en Union Grove Road

Un incendio estructural afectó a una residencia en Adamsville el martes 18 de agosto. La emergencia movilizó a los cuerpos de rescate locales tras reportarse la presencia de llamas en la propiedad.

Las autoridades confirmaron que el siniestro se originó cuando un fuego artificial entró en contacto con un colchón. La chispa desencadenó un fuego rápido que se propagó por el interior de la vivienda.

Atención de heridos y daños materiales tras el siniestro en Alabama

Un residente requirió traslado hospitalario inmediato para recibir atención médica especializada por inhalación de humo. Los médicos informaron que la víctima se encuentra estable y prevén su pronta recuperación.

La estructura del inmueble registró severos daños materiales causados por la densa acumulación de humo. La policía de la localidad y los bomberos mantuvieron el control de la zona durante las maniobras de emergencia.