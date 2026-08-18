Incendio en Adamsville deja una persona hospitalizada

- Un fuego artificial causó el incendio de una vivienda tras encender un colchón en Adamsville.
- Los equipos de emergencia trasladaron a un residente al hospital por inhalación de humo.
- El incidente ocurrió el martes 18 de agosto en un inmueble ubicado en Union Grove Road.
Un pirotécnico desata un grave fuego residencial en Union Grove Road
Un incendio estructural afectó a una residencia en Adamsville el martes 18 de agosto. La emergencia movilizó a los cuerpos de rescate locales tras reportarse la presencia de llamas en la propiedad.
Las autoridades confirmaron que el siniestro se originó cuando un fuego artificial entró en contacto con un colchón. La chispa desencadenó un fuego rápido que se propagó por el interior de la vivienda.
Atención de heridos y daños materiales tras el siniestro en Alabama
Un residente requirió traslado hospitalario inmediato para recibir atención médica especializada por inhalación de humo. Los médicos informaron que la víctima se encuentra estable y prevén su pronta recuperación.
La estructura del inmueble registró severos daños materiales causados por la densa acumulación de humo. La policía de la localidad y los bomberos mantuvieron el control de la zona durante las maniobras de emergencia.
¿Qué causó el incendio de la vivienda en Adamsville?
El incendio fue provocado por un fuego artificial que encendió un colchón dentro de la propiedad situada en Union Grove Road.
¿Cuál es el estado de la persona hospitalizada por el fuego?
La víctima fue atendida por inhalación de humo y las autoridades médicas esperan su completa recuperación tras recibir atención de urgencia.