Incendio en apartamentos de Birmingham deja 20 desplazados

Qué pasó: Un voraz incendio destruyó un edificio de apartamentos en Birmingham y dejó sin hogar a más de 20 personas.

Por qué importa: La American Red Cross activó un albergue de emergencia y la recolección de donaciones para los afectados.

El dato clave: El siniestro dañó 14 unidades habitacionales, pero no se reportaron personas o mascotas heridas.

Devastador incendio consume complejo habitacional en Birmingham

Un voraz incendio registrado la tarde del domingo 9 de agosto destruyó parte del complejo de apartamentos 2700 at Homewood, ubicado en Temple Crest Drive. El siniestro dejó a más de 20 residentes en situación de desplazamiento.

Bomberos de Birmingham Fire & Rescue Services acudieron al lugar poco después de las 4:00 p.m. Las labores de mitigación permitieron controlar las llamas hacia las 5:32 p.m., logrando apagar por completo el fuego a las 10:30 p.m.

Evacuación de emergencia y asistencia humanitaria de la Red Cross

Agentes del Birmingham Police Department evacuaron de emergencia a las familias y a sus mascotas. Pese a la magnitud de la emergencia, que afectó a 14 unidades y generó densas columnas de humo, las autoridades no registraron personas lesionadas.

La American Red Cross gestiona un refugio temporal para asistir a los damnificados. Asimismo, la organización recibe donaciones de ropa, calzado, juguetes y útiles escolares en la oficina de arrendamiento del complejo de Alabama.