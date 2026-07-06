Incendio en Birmingham destruye complejo de apartamentos

Un fuerte incendio consumió al menos 12 unidades de vivienda en un complejo residencial de Birmingham.

Alrededor de una docena de familias perdieron la totalidad de sus pertenencias personales y recuerdos irreparables.

El Servicio de Bomberos y Rescate de la localidad mantiene una investigación activa para esclarecer el siniestro.

Devastador siniestro residencial durante las celebraciones del Cuatro de Julio

Un devastador incendio estructural afectó gravemente las instalaciones del complejo residencial Park at Sunderland, ubicado en la ciudad de Birmingham, Alabama. El siniestro se desató durante la noche del sábado en plenas festividades del Cuatro de Julio.

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham, el fuego destruyó por completo al menos 12 unidades de apartamentos. A pesar de la magnitud de la emergencia y los cuantiosos daños materiales, no se registraron pérdidas humanas.

Familias damnificadas relatan la pérdida de recuerdos irrecuperables

Residentes afectados como Tiffany Nicole White y Christopher Goodman expresaron su profundo dolor por la pérdida de memorias familiares irreparables. Los damnificados detallaron el extravío de cenizas familiares, medallas deportivas y recuerdos de la infancia imposibles de sustituir.

Ante la emergencia, varias de las familias afectadas han recurrido a la solidaridad colectiva mediante la creación de campañas de recaudación en la plataforma GoFundMe. Mientras tanto, los investigadores locales continúan trabajando de forma intensiva para determinar las causas exactas del siniestro.