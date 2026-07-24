Incendio en Francia obliga a evacuar 110.000 personas hacia Burdeos

Qué pasó: Un voraz incendio forestal iniciado en la bahía de Arcachon avanzó aceleradamente hacia el este y ya amenaza directamente el área metropolitana de Burdeos.

Un voraz incendio forestal iniciado en la bahía de Arcachon avanzó aceleradamente hacia el este y ya amenaza directamente el área metropolitana de Burdeos. Por qué importa: Las autoridades declararon la situación como inédita, provocaron el cierre del aeropuerto de Burdeos y ordenaron la intervención de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades declararon la situación como inédita, provocaron el cierre del aeropuerto de Burdeos y ordenaron la intervención de las Fuerzas Armadas. El dato clave: Las llamas han calcinado 14.000 hectáreas en la zona y provocado la evacuación preventiva de 110.000 ciudadanos en el departamento de Gironda.

Avance sin control del fuego amenaza la zona metropolitana de Burdeos

Las autoridades de la región de Nueva Aquitania alertaron que el incendio forestal se autoalimenta y avanza hacia el oeste del área urbana de Burdeos. La velocidad del fuego obligó al cierre del aeropuerto local y al despliegue de refuerzos militares y sanitarios.

Ante el riesgo inminente, municipios como Sainte-Hélène, Lanton y Saint-Médard-en-Jalles activaron protocolos para alertar a los vecinos por mensaje de texto. El Gobierno francés pidió a las zonas aledañas habilitar refugios temporales para responder a la emergencia.

Francia moviliza al ejército ante una ola de incendios inédita

El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu convocaron una célula interministerial de crisis en París tras registrarse una treinta de focos activos en el país. En lo que va de año, la superficie quemada en territorio francés supera las 50.000 hectáreas.

El ministro de Interior, Laurent Nuñez, calificó el panorama de “inédito”, mientras otros departamentos sufren situaciones críticas. En Las Landas, la zona de Biscarrosse suma 23.000 desalojados y 2.600 hectáreas afectadas, a la par que varios municipios del departamento de Var enfrentan incendios avivados por fuertes vientos.