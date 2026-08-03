Incendio en Grecia fuera de control devora 12.600 hectáreas

Un voraz incendio forestal originado en Beocia avanza sin control hacia la región de Ática y amenaza la periferia de Atenas.

Las autoridades de Grecia evacúan múltiples poblaciones costeras tras confirmarse la destrucción de viviendas y el fallecimiento de cinco personas.

Más de 12.600 hectáreas han sido calcinadas en cinco días mientras 500 bomberos y efectivos del Ejército combaten la emergencia.

Avance de los incendios forestales hacia Atenas y evacuaciones masivas

Un devastador incendio forestal iniciado en Beocia se extiende sin control hacia el sur de Grecia. El fuego ha penetrado en la región de Ática y amenaza con alcanzar la periferia de la capital, afectando gravemente a localidades como Megara y Nea Peramos.

Las autoridades del país heleno ordenaron la evacuación preventiva de núcleos urbanos y costeros como Psatha, Lumba y Porto Germeno. En esta última población, las llamas destruyeron cerca de un centenar de viviendas, obligando al despliegue urgente de rescates terrestres.

Investigación sobre el origen del fuego, víctimas e impacto medioambiental

Las investigaciones preliminares vinculan el inicio de las llamas con chispas de una red privada de transmisión eléctrica defectuosa. Por este hecho hay dos personas arrestadas, incluido un alcalde de la zona central del país, sumando un total de 33 detenidos por negligencias o intencionalidad.

La tragedia deja un saldo mortal de dos pilotos fallecidos tras chocar sus helicópteros de extinción en Psatha, además de tres bomberos caídos en Creta y Peloponeso. La masa forestal calcinada supera el 40 % de los bosques que rodean el área metropolitana ateniense desde el año 2018.